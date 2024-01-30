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Стало известно, где в России быстрее всего растет сеть зарядок для электрокаров

2ГИС: Санкт-Петербург лидирует в России по развитию сети электрозарядок

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В России городом-лидером по динамике развития сети электрозарядок стал Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказали в пресс-службе картографического сервиса 2ГИС.

За период с апреля 2023 года по январь 2024 года в Петербурге количество электрозарядных комплексов увеличилось на 83%. Теперь в городе насчитывается 168 таких станций.

На втором месте находится Нижний Новгород, где количество ЭЗС за последние 9 месяцев выросло на 79% (84 ед.). Третье место занимает Москва с показателем роста 46% (437 ед.), в столице абсолютное значение станций самое большое по стране, но динамика появления новых ниже.

Кроме того, в пятерку городов-лидеров по приросту точек зарядки вошли Красноярск (106 ед.; +10%) и Южно-Сахалинск (121 ед.; +8%).

Сервис детализировал информацию о станциях зарядки электромобилей на карте — в частности, геосервис начал показывать стоимость зарядки, типы разъемов и мощность, а в скором будущем начнет отображать доступность в режиме реального времени.

По данным 2ГИС, в январе 2024 года общедоступные станции есть более, чем в 500 городах и населенных пунктах России, а общее количество таких ЭЗС составляет 3225 шт.

До этого автоэксперт Субботин назвал минусы покупки электромобилей в России.

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