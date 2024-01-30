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Лимузин Aurus попал в ДТП в столице

В Москве премиальный лимузин Aurus попал в ДТП на Ленинском проспекте

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Премиальный отечественный автомобиль Aurus Senat попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает Mash.

«Автомобиль Aurus Senat (на таких часто перевозят высокопоставленных чиновников) попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. После аварии водитель снял с машины номера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя некоторое время к месту ДТП подъехал автомобиль BMW 7-Series и пассажиры пересели в него. Машина приписана к правительственной «Автобазе № 2». Подробностей аварии нет.

До этого в Приморском крае водитель открыл стрельбу из автомата во время дорожного конфликта. Позже водитель был задержан. У него были изъяты охолощенное оружие системы Калашникова, боеприпасы в количестве 200 штук и травматическое оружие – револьвер. На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд оштрафовал стрелка на 505 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что новая Lada Vesta из гаража Госдумы попала в серьезное ДТП.

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