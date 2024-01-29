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Казахстанские чиновники выделили деньги на ремонт несуществующей дороги

В Казахстане чиновники объявили тендер на ремонт несуществующей дороги

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Карагандинской области Казахстана прокуратура опротестовала открытый конкурс на текущий ремонт автодороги, поскольку на балансе местных и региональных властей такой дороги не оказалось. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Казахстана.

Отдел экономики и финансов Актогайского района объявил открытый конкурс на текущий ремонт несуществующей дороги «Акжарык-Аппаз» на сумму свыше 328 млн тенге (65,4 млн рублей).

«Установлено, что на балансе как местного, так и областного уровня уполномоченных органов на данном отрезке автодороги не имеется, — отмечается в сообщении прокуратуры.

Текущий ремонт должен проводиться на существующей автомобильной дороге, напомнили в ведомстве. Согласно закону, это комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, неотложного восстановления дорог.

Ранее стало известно, какие автомобили чаще всего ввозили в Россию по параллельному импорту.

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