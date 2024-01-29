Российским водителям назвали причины появления трещин на лобовом стекле

К появлению трещины на лобовом стекле автомобиля может привести не отремонтированный вовремя скол, резкий перепад температуры, и в редких случаях – заводской брак или конструктивная особенность автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Трещина может образоваться от резкого перепада температуры – когда начинают дополнительно чем-то подогревать стекло, чтобы быстрее очистить его от наледи, и оно лопается. В основном трещины появляются из-за механических повреждений», — сообщил Хайцеэр.

По его словам, автовладелец может спровоцировать разрастание трещины, если вовремя не позаботится о ремонте. Некоторые повреждения можно засверлить в мастерской, чтобы предотвратить их увеличение. Также на некоторых автомобилях стекло может потрескаться из-за недостатка жесткости кузова.

«Например, этим отличался Mitsubishi Pajero III, у которого не хватало жесткости кузова, и когда его домкратили, от перекоса лопалось стекло», — привел пример эксперт.

Образование трещины на ветровом стекле из-за заводского брака также встречается, но крайне редко, добавил он. Кроме того, появление трещины может спровоцировать расслоение стекла после очень длительной эксплуатации, заключил Хайцеэр.

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