Toyota обнаружила неверные характеристики у моторов 10 моделей

Корпорация Toyota приостановила отгрузку 10 моделей своих автомобилей из-за несоответствия фактических характеристик двигателей заявленным параметрам. Об этом сообщает Bloomberg.

Автопроизводитель заподозрил подрядчика, Toyota Industries, в подтасовке результатов испытания дизелей. При замерах мощности в компьютерных модулях использовалось программное обеспечение, отличное от того, которое применялось при массовом производстве моторов.

Нарушения во время испытаний мощности найдены для трех моделей двигателей, которые используются в 10 моделях автомобилей, продающихся по всему миру. Среди них внедорожники Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Fortuner и пикап Hilux.

Ранее стало известно, что Haval в России отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с проводкой.