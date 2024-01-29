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Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП

Прокуратура: четверо погибли в ДТП с автобусом с детской хоккейной командой

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Прокуратура Свердловской области

В результате столкновения автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, и легкового автомобиля марки Citroen погибли четверо человек. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в своем Telegram-канале.

Водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, позже в больнице скончался тренер. Кроме того, пострадали двое детей.

В автобусе ехали 18 детей, возвращавшихся с соревнования из Челябинска в Новоуральск. Обстоятельства ДТП выясняются.

«Предварительно, у автобуса лопнуло колесо, после чего он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем», — сообщили в ведомстве.

Планируется провести проверку на предмет проведения предрейсового техосмотра автобуса и медосмотра водителя перед поездкой.

До этого в лобовом столкновии под Екатеринбургом пострадали пять человек.

Ранее в Москве фура въехала в стоящие на светофоре автомобили.

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