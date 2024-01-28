Девушка загорелась при попытке сбросить коктейль Молотова с подожженной машины

В Тольятти неизвестный поджег автомобиль с помощью коктейля Молотова. Пострадала девушка, которая попыталась сбросить с автомобиля горящий предмет. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Тольятти» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что к стоящему у края проезжей части белому седану подошел мужчина в темной одежде и поджег на капоте емкость с горючей жидкостью. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. После этого к машине подбежала девушка, которая сбросила горящий предмет на землю. При этом горящее топливо разлилось на спину девушки. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Поджог произошел накануне в районе дома 122 по улице Мира. Подожженную машину попытались потушить прохожие, которые начали бросать на капот Toyota Camry снег, уточняется в паблике «Тольятти» в соцсети «ВКонтакте».

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