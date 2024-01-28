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В Сибири грузовик разрушил частный дом

В Сибири грузовик опрокинулся на стену частного дома

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Наш Город Искитим/VK

В Искитиме Новосибирской области грузовик выехал с дороги и врезался в жилой дом, сообщает паблик «Наш город Искитим» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на улице Гоголя. На видео с последствиями инцидента видно, что автомобиль опрокинулся набок. При этом он снес забор и врезался в частный дом, разрушив одну из его стен.

Ранее тот же грузовик снес сарай на Канатной улице, напоминает «Наш город Искитим». По его данным, самосвал принадлежит местному цементному заводу, где, со слов местных жителей, работают осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре.

До этого в Тольятти неизвестный злоумышленник поджег «коктейлем Молотова» припаркованный автомобиль. У девушки, попытавшейся сбросить горящий предмет с машины, загорелась одежда.

Ранее в Москве фура протаранила три легковых машины.

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