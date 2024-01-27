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В Россию привезут новый большой китайский кроссовер

На российском рынке появится флагманский кроссовер Jaecoo J8

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JAECOO

Новый флагманский кроссовер Jaecoo J8 появится на российском рынке и будет предлагаться в двух комплектациях — Active и Supreme. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Jaecoo объявляет о скором расширении продуктовой линейки бренда. В настоящее время модельный ряд Jaecoo представлен на российском рынке кроссовером Jaecoo J7, но уже в ближайшее время компанию ему составит флагманский кроссовер Jaecoo J8, который проходит финальный этап сертификационных испытаний», — говорится в сообщении.

Jaecoo J8 представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора. На российском рынке автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Привод — полный.

Автомобиль будет адаптирован для эксплуатации в России. Уже в базовую комплектацию входят обогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений. Также предусмотрены панорамная крыша, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, система мониторинга слепых зон, функция помощи при смене полосы, система автономного экстренного торможения, ассистент движения в пробках.

Стоимость автомобиля не объявлена. Она станет известна ближе к началу продаж.

До этого стало известно, что стоимость нового автомобиля из Китая составляет 3,3 млн рублей. Отмечается, что новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery — на 15%. На 8% выросла стоимость новых автомобилей Changan, на 2% — Exeed и Omoda. При этом средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.

Китайские автомобили с пробегом по итогам 2023 года подорожали в России в два раза. Средняя стоимость автомобиля составила 1,8 млн рублей.

Ранее россиянам рассказали о главном недостатке китайских автомобилей.

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