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МВД предложило лишать водителей прав за распространенное нарушение

В МВД разработан закон о лишении прав на 1,5 года за сокрытие госномеров авто

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел России предложило лишать прав автомобилистов, которые используют устройства для сокрытия государственного номера автомобиля. Об этом сообщает «МВД Медиа». Соответствующий законопроект разработан и сейчас он проходит процедуру общественного обсуждения.

«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть», — говорится в сообщении.

В документе говорится, что за сокрытие номеров с помощью спецустройств водитель должен быть лишен прав на срок от одного года до полутора лет.

Напомним, недавно суд в Москве запретил продавать в интернете устройства, которые помогают скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. В частности, подобные устройства нельзя продавать на сайте Aliexpress. О наказании за сокрытие номерных знаков в беседе с «Газетой.Ru» предупреждал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

До этого стало известно, что запуск проверки наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с камер видеофиксации планируется запустить в 2024 году. Размер штрафа, выписанного с помощью камер, не будет превышать 800 рублей в день. Проверка наличия полиса будет осуществляться не по всем автомобилям, а только по по тем, чьи водители нарушили правила дорожного движения, например правила проезда перекрестка, или превысили скорость.

Ранее ГИБДД выписала в Москве 3,5 млн штрафов за непристегнутый ремень в 2023 году.

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