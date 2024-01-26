МВД предложило лишать водителей прав за распространенное нарушение

Министерство внутренних дел России предложило лишать прав автомобилистов, которые используют устройства для сокрытия государственного номера автомобиля. Об этом сообщает «МВД Медиа». Соответствующий законопроект разработан и сейчас он проходит процедуру общественного обсуждения.

«Поправки предусматривают усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть», — говорится в сообщении.

В документе говорится, что за сокрытие номеров с помощью спецустройств водитель должен быть лишен прав на срок от одного года до полутора лет.

Напомним, недавно суд в Москве запретил продавать в интернете устройства, которые помогают скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. В частности, подобные устройства нельзя продавать на сайте Aliexpress. О наказании за сокрытие номерных знаков в беседе с «Газетой.Ru» предупреждал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

До этого стало известно, что запуск проверки наличия полисов ОСАГО в автоматическом режиме с камер видеофиксации планируется запустить в 2024 году. Размер штрафа, выписанного с помощью камер, не будет превышать 800 рублей в день. Проверка наличия полиса будет осуществляться не по всем автомобилям, а только по по тем, чьи водители нарушили правила дорожного движения, например правила проезда перекрестка, или превысили скорость.

Ранее ГИБДД выписала в Москве 3,5 млн штрафов за непристегнутый ремень в 2023 году.