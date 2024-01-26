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На Крымском мосту временно перекрыли движение

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

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Ulf Mauder/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

В 16:20 по мск движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено.

24 января сообщалось, что Следственный комитет РФ проверяет возможность непричастности подозреваемых в теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года к подрыву. По данным издания «Коммерсантъ», поводом для начала проверки стали слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о том, что украинские спецслужбы использовали людей без их ведома.

21 января в очередях перед пунктом досмотра на подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон ожидали около 500 автомобилей.

В этот день движение по мосту несколько раз останавливалось. Причины не уточнялись. Местные власти сообщали о двух сбитых на юге Херсонской области ракетах, летевших на Крым, а также сбитой воздушной цели над акваторией моря в районе Севастополя.

Ранее в Крыму заявили о готовности отражать новые террористические атаки.

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