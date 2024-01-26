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Россиянам рассказали о главном недостатке китайских автомобилей

Автоэксперт Урюков: недостатком китайских авто являются тонкие настройки подвески

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китайские-автомобили.рф

Недостатком автомобилей китайских брендов являются тонкие настройки шасси. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на эксперта ИЦ НТИ «Автонет» Московского Политеха Юрия Урюкова. По словам эксперта, это чувствуется на скоростных дорожных участках во время объезда различных препятствий.

«Машина едет как надо. Но стоит сравнить нафаршированного «китайца» и какой-нибудь простой европейский или японский кроссовер, и ты сразу поймешь – последние едут намного лучше. Разница в управлении особенно чувствуется при обгонах на скорости и при внезапном объезде появившегося препятствия. Китайским маркам не хватает опыта в тонких настройках автомобиля», — отметил Урюков.

До этого стало известно, что стоимость нового автомобиля из Китая составляет 3,3 млн рублей. За год цены на такие машины увеличились на 11%.

Новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery — на 15%. На 8% выросла стоимость новых автомобилей Changan, на 2% — Exeed и Omoda. При этом средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.

Подержанные китайские автомобили итогам 2023 года подорожали в два раза. Средняя стоимость автомобиля составила 1,8 млн рублей.

Кроме того, траты россиян на покупку новых автомобилей в декабре 2023 года составили рекордные за всю историю наблюдений 385 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 2,6 раза.

Ранее стало известно, когда прекратится снижение цен на автомобили в России.

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