Названы автомобили, которые россияне чаще всего оставляют в залог

В 2023 году чаще всего при оформлении автозайма жители России оставляли в залог автомобили Lada, а также корейские Hyundai и Kia. Об этом говорится в исследовании сервиса автозаймов CarMoney (есть у «Газеты.Ru»). При этом машины «АвтоВАЗа» в рейтинге залоговых авто поднялись с седьмого места в 2022 году на третью позицию по итогу прошлого года.

«Отечественному бренду Lada удалось потеснить с верхних строчек рейтинга традиционных лидеров — автомобили марки Ford, Toyota, Volkswagen и Nissan. Наиболее популярным залогом по автозаймам по-прежнему выступают корейские автомобили Hyundai и Kia», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, за 12 месяцев 2023 году доля Hyundai среди залоговых автомобилей составила 9,8%. На Kia, занявшую второе место, пришлось 8,1%. У Lada этот показатель составил 6,8% против 5,5% годом ранее. За ними следуют автомобили Ford, Toyota, Volkswagen, Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda.

Также увеличилось число закладываемых китайских автомобилей — рост в этой категории составил 33% год к году.

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