Размер текста
А
А
А

Названы автомобили, которые россияне чаще всего оставляют в залог

Россияне стали чаще оставлять автомобили Lada в залог

close
100%
Lada

В 2023 году чаще всего при оформлении автозайма жители России оставляли в залог автомобили Lada, а также корейские Hyundai и Kia. Об этом говорится в исследовании сервиса автозаймов CarMoney (есть у «Газеты.Ru»). При этом машины «АвтоВАЗа» в рейтинге залоговых авто поднялись с седьмого места в 2022 году на третью позицию по итогу прошлого года.

«Отечественному бренду Lada удалось потеснить с верхних строчек рейтинга традиционных лидеров — автомобили марки Ford, Toyota, Volkswagen и Nissan. Наиболее популярным залогом по автозаймам по-прежнему выступают корейские автомобили Hyundai и Kia», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, за 12 месяцев 2023 году доля Hyundai среди залоговых автомобилей составила 9,8%. На Kia, занявшую второе место, пришлось 8,1%. У Lada этот показатель составил 6,8% против 5,5% годом ранее. За ними следуют автомобили Ford, Toyota, Volkswagen, Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda.

Также увеличилось число закладываемых китайских автомобилей — рост в этой категории составил 33% год к году.

Ранее стало известно, насколько подорожали популярные кроссоверы в России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами