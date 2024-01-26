Водитель автобуса в Петербурге сбил людей из-за переутомления

Сбивший пять человек водитель автобуса в Санкт-Петербурге в момент ДТП спал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Водитель автобуса заснул за рулем — это сейчас основная версия следствия. 58-летний Норкул С. перед рейсом прошел медосмотр — врачи не выявили отклонений и дали добро. Но в течение дня стало понятно — проблема более бытовая. Следственные органы считают, водитель был переутомлен и внезапно отключился», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга 24 января. По версии правоохранителей, водитель средства передвижения утратил контроль над автобусом и выехал на тротуар. В результате пострадали пять человек. Известно, что одному из них понадобилась операция. После аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, водитель задержан.

По данным городского комитета по здравоохранению, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один из них, который до сих пор не опознан, в коме.

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