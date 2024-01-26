Стала известна причина замерзания стекол изнутри автомобиля

Стекла изнутри автомобиля зимой замерзают из-за разницы температур в салоне и на улице. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.

«Изморозь образуется из-за разницы температур внутри салона и за его пределами. Сели в машину, не обмахнув снег с ботинок, и, как результат — запотевшие стекла. В салоне стало тепло и влажно, естественно, что окна затянет. После поездки вы возвращаетесь домой, мотор выключается, а машина остается на морозе, тогда осевшая влага превращается в лед», — сказал Рузанов.

По его словам, чтобы стекла не замерзали, необходимо, чтобы в салон не попадал снег. Кроме того, необходимо удалять талую воду с ковриков. Также необходимо проветривать салон и заменить салонный фильтр на новый.

До этого стало известно, что в сильные морозы автомобиль может не завестись по нескольким причинам из-за отрицательного влияния низких температур на все системы машины. При этом чаще всего проблемы возникают с аккумулятором или топливной системой.

Ранее стало известно, что из-за сильных морозов в России на 30% выросло число обращений в автосервисы.