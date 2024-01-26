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Стало известно, когда прекратится снижение цен на автомобили в России

«Авилон»: снижение цен на авто в РФ прекратится через месяц

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Из-за затоваривания складов дилеров автомобили в России начали дешеветь, но продлится это не больше месяца. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева. По его словам, с января 2024 года некоторые автопроизводители увеличили отчисления дилерам, и скидки делаются как раз из этих денег.

«Финансовая поддержка со стороны производителей продлится еще не больше месяца — следовательно, на такой срок и возможны скидки от автосалонов. А дальше цены вернутся к прежним значениям», — сказал эксперт.

До этого стало известно, что запасы новых легковых автомобилей на складах крупных дилерских холдингов в январе 2024 года оказались максимальными с начала 2022 года.

В частности, на складе фирмы «Рольф» находится 4,5 тыс. автомобилей против 4,2 тыс. и 4,3 тыс. машин в 2022 и 2023 годах соответственно. Затоваривание связано с тем, что в конце 2023 года китайские автопроизводители пытались максимально загрузить склады дилеров. Стоки по таким машинам достигают двухмесячных объемов продаж.

На то, чтобы распродать излишки машин, дилерам потребуется несколько месяцев. При этом продавцы будут вынуждены предлагать скидки покупателям.

Ранее стало известно, что дилеры стали давать скидки на авто 300 тыс. рублей из-за забитых складов.

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