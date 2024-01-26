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Россиянам рассказали, когда нужно прогревать двигатель автомобиля дольше обычного

Журнал «За рулем» назвал причины, по которым прогревать мотор авто нужно дольше

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Журнал «За рулем» перечислил ситуации, когда стоит дольше прогревать двигатель автомобиля зимой.

Во-первых, прогревать автомобиль необходимо дольше в том случае, если не чищена парковка. Выезд потребует от силового агрегата большей отдачи, поэтому прогреть его следует дольше обычного.

Во-вторых, необходимо учитывать и дорогу, на которую предстоит выехать. Если автомобиль сразу встанет в пробку, то мотор прекрасно прогреется, а если речь идет о езде по шоссе, то увеличение времени прогрева станет вполне правильным решением.

В-третьих, нельзя забывать о том, какой коробкой передач оборудован автомобиль. Если автоматическую трансмиссию можно прогреть путем переключения режимов, то механическая коробка передач прогревается одновременно с мотором. В этом случае можно чуть дольше прогреть автомобиль на холостых оборотах.

В-четвертых, дольше обычного следует прогревать машину, если она всю ночь простояла на морозе и лед не очищается со стекол. Необходимо дождаться, когда из печки пойдет теплый воздух и стекла оттают.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин заявил, что продающуюся на обочинах дорог незамерзающую жидкость с метанолом можно покупать и использовать в бачке стеклоомывателя автомобиля. А вот жидкости из этанола или изопропилового спирта, по его словам, не подходят для этого по ряду критериев.

По словам автоэксперта, незамерзающие жидкости на основе метанола используют в Северной Европе, а также в Канаде, где температура зимой достигает -40 градусов по Цельсию.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях опасно прогревать двигатель автомобиля.

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