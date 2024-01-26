Названы самые любимые цвета автомобилей у угонщиков

В России чаще всего угоняют автомобили белого и серого цветов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на страховую компанию «Согласие».

«В минувшем году 21 % похищенных автомобилей – белого цвета, что составляет самую высокую долю. На втором месте – серые транспортные средства — 15,7 %. На угоны черных авто приходится 10,5 %», — говорится в сообщении.

Отмечается, популярностью у угонщиков не пользуются автомобили красного, оранжевого, коричневого и зеленого цветов.

Чаще всего в 2023 году в России похищали автомобили Lexus RX 300, Toyota Rav 4, Hyundai Palisade, Hyundai Tucson, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Audi A6, Skoda Rapid, Lada Vesta.

Количество краж и угонов транспортных средств в 2023 году снизилось почти на 25%. По итогам 11 месяцев 2023 года больше всего было угнано автомобилей в Московской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском, Приморском краях.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) заявили, что раньше похищенные в России автомобили вывозили на территорию Украины и Прибалтики. Но после начала СВО границы с этими государствами оказались перекрыты.

Ранее сообщалось, что в 2023 году чаще всего в ДТП на российских дорогах попадали автомобили Lada Granta, Priora и Hyundai Solaris.