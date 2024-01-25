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На Украине выросли продажи премиальных автомобилей на фоне СВО

В 2023 году на Украине значительно выросли продажи BMW, Mercedes-Benz и Lexus

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Valentyn Ogirenko/Reuters

По итогам 2023 года продажи новых легковых автомобилей премиум-марок на Украине выросли значительно сильнее, чем рынок в целом и продажи автомобилей массовых брендов. Об этом свидетельствует статистика ассоциации «Укравтопром», проанализированная «Газетой.Ru».

Продажи автомобилей BMW на Украине выросли в 2023 году на 139% по сравнению с показателями 2022 года, до 4,1 тыс. машин. Также за год в стране было реализовано 1,9 тыс. Lexus (рост на 150% в сравнении с 2022 годом), 690 Porsche (двукратный рост) и 1,4 тыс. Audi (рост на 77%). Годовые продажи Mercedes-Benz на Украине составили 2,5 тыс. машин, что на 52% больше, чем годом ранее.

В целом продажи новых легковых автомобилей на Украине выросли в 2023 году на 61% и составили 61 тыс. автомобилей. На первом месте — японская Toyota с результатом 10,2 тыс. машин за год.

Об актуальном состоянии украинского автомобильного рынка читайте в материале «Газеты.Ru».

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