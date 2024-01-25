Дилеры «АвтоВАЗа» начали продажу новой версии Lada Vesta

Дилеры «АвтоВАЗа» начали продажи «упрощенных» седанов Lada Vesta без подушек безопасности. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Стартовали продажи автомобилей Vesta Sedan без подушек безопасности, по крайней мере у тольяттинских дилеров они доступны к продаже уже пару дней, цена, как и было заявлено, 1,46 млн рублей», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности. Это временное решение необходимо, чтобы исключить простой конвейера и не создавать скопление некомплекта на территории завода. Установка данной опции на автомобили Lada продолжится в 2024 году.

Автомобили Vesta в минимальной комплектации без подушек безопасности оснащаются бензиновыми двигателями мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач.

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