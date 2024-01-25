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Россиянам рассказали, в каких случаях опасно прогревать двигатель автомобиля

Автоэксперт Носко: мотор может сломаться, если прогревать авто без необходимости

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Global Look Press

Не стоит прогревать машину, если никуда ехать не собираешься. Об этом «Российской газете» сообщил директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. По его словам, это может привести к поломке силового агрегата.

«Если дальних поездок не планируется, не стоит в минусовые температуры напрасно заводить автомобиль и прогревать его. Это, как и короткие поездки, может привести к ухудшению свойств моторного масла, а затем и к неполадкам в работе двигателя», — сказал автоэксперт.

По его словам, при прогреве автомобиля в патрубках системы вентиляции картера появляется конденсат, который, смешиваясь с маслом, попадает в двигатель. В результате появляется эмульсия, которая может стать причиной выхода двигателя из строя и его капремонта.

До этого стало известно, что отсутствие масла в работающем двигателе автомобиля не сразу приведет к катастрофическому износу агрегата, у машины есть небольшой запас хода. Автомобиль сможет проехать 70-100 км, прежде чем его заклинит. При этом некоторые производители присадок предлагают купить составы, которые позволяют мотору функционировать без смазки, однако эти утверждения более чем сомнительны.

Ранее сообщалось, что моторное масло под брендом сетевых магазинов можно использовать на долив между сервисными ТО.

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