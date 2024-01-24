Volkswagen обновил одну из своих старейших моделей

Немецкая компания Volkswagen представила обновленный Golf 8 поколения. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

От дорестайлинговой модели новинка отличается измененными фарами, передним бампером, а также подсветкой логотипа бренда. В салоне на передней панели установлен новый дисплей размером от 10,4 до 12,9 дюйма. Кроме того, появилась медиасистема со встроенным ChatGPT. Сенсорные кнопки на руле заменены на простые клавиши.

За дополнительную плату покупатель может установить матричные фары IQ.Light. Кроме того, появилась функция управления автоматической парковкой со смартфона.

Покупателям обновленного Golf будут доступны девять двигателей различных типов: гибридные, бензиновые и дизельные турбомоторы.

Первый серийный Volkswagen Golf собрали на заводе в Вольфсбурге в конце марта 1974 года.

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