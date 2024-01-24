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В Госдуме предложили запретить термин «лежачий полицейский»

Депутат Хамзаев предложил запретить СМИ употреблять термин «лежачий полицейский»

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РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Роскомнадзор с просьбой ограничить использование жаргонных выражений автомобильными и прочими агрегаторами. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По мнению члена фракции «ЕР», такое выражение, как «лежачий полицейский», можно рассматривать как пренебрежительное отношение к сотрудникам МВД, что является неправомерным и провокационным.

В своем обращении депутат попросил главу Роскомнадзора обозначить позицию ведомства, рассмотреть возможность запрета использования жаргонных выражений в публичном пространстве, а также признать выражение «лежачий полицейский» нежелательным для использования в СМИ и на порталах интернет-ресурсов.

До этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков повторно направил на заключение в правительство России законопроект об отмене штрафа для водителей за забытое водительское удостоверение. В представленной редакции законопроекта добавлена необходимость иметь при себе регистрационные документы на транспортное средство с иностранными государственными регистрационными знаками, а также документы об иностранных водительских удостоверениях, подтверждающие право на управление транспортным средством, и страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства.

Необходимость вызвана тем, что информации об иностранных правах нет в базе ГИС. Из-за этого проверка таких документов при их отсутствии у водителя становится невозможной.

Ранее в России не поддержали законопроект о замене штрафов ПДД на обязательные работы.

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