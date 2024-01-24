Россиянам рассказали о распространенной схеме мошенничества в автосервисах

В России выросло число случаев мошенничества на станциях техобслуживания автомобилей (СТО). Автовладельцев, которые оставили свои машины для ремонта, злоумышленники пытаются обмануть при помощи подмены номера телефона. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Далеко не все автовладельцы знают о такой схеме обмана. Как в случае со «звонком от службы безопасности банка», при любом подозрении лучше положить трубку и перезвонить на СТО самостоятельно», – предупредила эксперт.

По словам эксперта, обман начинается с того, что на СТО звонит мошенник, представляется владельцем авто и обманом выясняет подробности ремонта машины, которая находится на сервисе. Он угадывает марку автомобиля, называя популярную модель, а затем узнает номер телефона, который оставил клиент, и просит изменить его на другой. Иногда номер телефона владельца машины выясняют и по госномеру авто с помощью различных баз данных.

После этого мошенник звонит владельцу машины и рассказывает о проблемах с ее ремонтом. В финале, когда автовладелец уже совсем теряет бдительность, злоумышленник просит перевести предоплату за работы по номеру телефона. После получения денег он скрывается, пояснила Овчинникова.

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