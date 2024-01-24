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Стало известно, почему опасно удалять катализатор в автомобиле

«РГ»: удаление катализатора в авто снизит уровень комфорта при управлении машиной

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Depositphotos

Удаление катализатора в автомобиле, устройства, которое призвано преобразовывать опасные выхлопные газы в менее вредные, может привести к определенным проблемам. Об этом «Российской газете» рассказали в автоцентре «Авилон Kia».

«Удаление катализатора - это внесение изменений в конструкцию автомобиля, которое опасно само по себе. Отсутствие данной детали в выхлопной системе негативно влияет на окружающую среду, приводит к увеличению загрязнения воздуха вредными выбросами. Сам автовладелец рискует получить многочисленные штрафы за езду на таком автомобиле, а также столкнуться с трудностями при прохождении техосмотров», — отметили в «Авилон Kia».

Кроме того, при удалении катализатора сильно уменьшается уровень комфорта при управлении автомобилем.

До этого стало известно, что спрос на услуги автосервисов с начала 2024 года увеличился на 30%. Это связано с серьезными морозами, которые накрыли многие российские регионы.

В городах центральной части России, Санкт-Петербурге, в Поволжье, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке — везде, где было особенно холодно в начале января — был точечный рост записей на СТО.

Ранее сообщалось, что у автомобилей BMW, ввезенных в Россию по параллельному импорту, стала отключаться функция CarPlay.

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