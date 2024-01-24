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Россиянам рассказали, сколько в среднем стоит новый китайский автомобиль

«Дром»: средняя цена нового китайского автомобиля составляет 3,3 млн рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Стоимость нового автомобиля из Китая составляет 3,3 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Дром». За год цены на такие машины увеличились на 11%.

Отмечается, что новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery — на 15%. На 8% выросла стоимость новых автомобилей Changan, на 2% — Exeed и Omoda. При этом средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.

Подержанные китайские автомобили итогам 2023 года подорожали в два раза. Средняя стоимость автомобиля составила 1,8 млн рублей.

До этого стало известно, что траты россиян на покупку новых автомобилей в декабре 2023 года составили рекордные за всю историю наблюдений 385 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 2,6 раза. В декабре на массовые автомобили у россиян ушло примерно в восемь раз больше денег, чем на премиальные. Так, в конце года на покупку машин массового сегмента было потрачено 341,1 млрд рублей, что составляет 88,7% от общей суммы. В свою очередь автомобили премиум-сегмента обошлись в 43,6 млрд рублей (доля — 11,3%).

Кроме того, в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц.

Ранее сообщалось, что «Москвич 6» в новой комплектации «Техно» появился у дилеров.

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