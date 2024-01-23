Глава каршеринга заявила россиянам, что для них автомобиль стал роскошью

Личный автомобиль в России в последнее время становится уже не средством передвижения, а предметом роскоши. Об этом в интервью РБК заявила глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина. По ее словам, сейчас обслуживать машину стало очень дорого.

«Каршеринг — это замена личного автомобиля. Многие, у кого есть права, начинают понимать, что личный автомобиль в данный момент в России — это не средство передвижения, а предмет роскоши, потому что стоимость обслуживания и покупки, особенно если в кредит, становятся очень дорогими», — отметила Елена Бехтина.

По словам топ-менеджера, в качестве примера можно взять Hyundai Solaris, собственник которого совершает две поездки в будни. В компании подсчитали, что при таком режиме эксплуатации каршеринг будет обходиться в три раза выгоднее владения личной машиной.

До этого стало известно, что средняя цена автомобиля с пробегом в России за 2023 год выросла на 30%: с 1,2 млн рублей до 1,57 млн рублей в декабре 2023 года. Цена от частных продавцов выросла на 32%: с 1 млн рублей до 1,4 млн рублей. У автодилеров цены более стабильные: цена увеличилась лишь на 22% с 1,7 млн рублей до 2,1 млн рублей в декабре.

Ранее сообщалось, что затраты россиян на покупку новых машин в декабре 2023 года выросли в 2,6 раза.