Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость новой модификации кроссовера Changan Uni-K в России

В России начались продажи кроссовера Changan Uni-K iDD за 5,5 млн рублей

close
100%
liguanghua

У российских автодилеров начали появляться гибридные кроссоверы Changan Uni-K iDD. Об этом сообщает «Автостат». Стоимость новинки в топовой комплектации Tech составляет от 5,5 млн рублей.

Силовая установка машины объединяет бензиновый турбомотор мощностью 166 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией, и электродвигатель мощностью 150 л.с. Тяговой батареи емкостью 30,7 кВт⋅ч хватает на то, чтобы обеспечить запас хода в 135 км только на электричестве. Суммарный запас хода гибридного кроссовера достигает 1 тыс. км. От бытовой электросети на 220 В на полную зарядку батареи гибрида уходит около 4 часов.

Салон автомобиля отличается усиленной шумоизоляцией, для сидений предусмотрена отделка из искусственной кожи.

До этого стало известно, что компания Chery вывела на российский рынок новый бренд Exlantix, под которым будут представлены электромобили китайского концерна. Старт продаж запланирован на лето 2024 года. Первая модель, которая будет представлена на российском рынке, — четырехдверное электрокупе Exlantix ES.

Ранее Aito M7 был назван автомобилем года в Китае на конкурсе, организованном соцсетью Weibo.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами