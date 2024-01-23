Названа стоимость новой модификации кроссовера Changan Uni-K в России

У российских автодилеров начали появляться гибридные кроссоверы Changan Uni-K iDD. Об этом сообщает «Автостат». Стоимость новинки в топовой комплектации Tech составляет от 5,5 млн рублей.

Силовая установка машины объединяет бензиновый турбомотор мощностью 166 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией, и электродвигатель мощностью 150 л.с. Тяговой батареи емкостью 30,7 кВт⋅ч хватает на то, чтобы обеспечить запас хода в 135 км только на электричестве. Суммарный запас хода гибридного кроссовера достигает 1 тыс. км. От бытовой электросети на 220 В на полную зарядку батареи гибрида уходит около 4 часов.

Салон автомобиля отличается усиленной шумоизоляцией, для сидений предусмотрена отделка из искусственной кожи.

До этого стало известно, что компания Chery вывела на российский рынок новый бренд Exlantix, под которым будут представлены электромобили китайского концерна. Старт продаж запланирован на лето 2024 года. Первая модель, которая будет представлена на российском рынке, — четырехдверное электрокупе Exlantix ES.

Ранее Aito M7 был назван автомобилем года в Китае на конкурсе, организованном соцсетью Weibo.