Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобилю каршеринга оторвало задние колеса в аварии в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге у автомобиля каршеринга оторвало заднюю ось в ДТП

close
100%
Megapolisonline/Telegram' class="item-image" >
Megapolisonline/Telegram

У каршерингового автомобиля отвалилась задняя ось с колесами во время ДТП. Об этом сообщает fontanka.ru. Инцидент произошел ночью 22 января на Лесном проспекте? д. 7.

Отмечается, что автомобиль каршеринга Chery Tiggo 4 Pro ехал по рельсам, ушел в занос и задней частью ударил встречный Mercedes-Benz. После столкновения заднюю ось отбросило во двор. Автомобиль без колес остался стоять на трамвайных путях.

По предварительным данным, за рулем каршеринга была девушка. О ее состоянии не сообщается. Судя по фото, в автомобиле сработали подушки безопасности.

До этого стало известно, что в Коми автомобиль наехал на волка, а после того, как на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, дикое животное бросилось в сторону людей. Полицейские выстрелили в животное из табельного оружия. О пострадавших людях не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина обстрелял из пистолета автомобиль Mercedes-Benz.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами