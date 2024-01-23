Автомобилю каршеринга оторвало задние колеса в аварии в Санкт-Петербурге

У каршерингового автомобиля отвалилась задняя ось с колесами во время ДТП. Об этом сообщает fontanka.ru. Инцидент произошел ночью 22 января на Лесном проспекте? д. 7.

Отмечается, что автомобиль каршеринга Chery Tiggo 4 Pro ехал по рельсам, ушел в занос и задней частью ударил встречный Mercedes-Benz. После столкновения заднюю ось отбросило во двор. Автомобиль без колес остался стоять на трамвайных путях.

По предварительным данным, за рулем каршеринга была девушка. О ее состоянии не сообщается. Судя по фото, в автомобиле сработали подушки безопасности.

До этого стало известно, что в Коми автомобиль наехал на волка, а после того, как на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, дикое животное бросилось в сторону людей. Полицейские выстрелили в животное из табельного оружия. О пострадавших людях не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина обстрелял из пистолета автомобиль Mercedes-Benz.