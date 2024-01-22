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Названа причина отказа дилеров от январского повышения цен на авто

74.ru: автомобильные склады стоят без продаж из-за ожидания россиянами скидок

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Максим Блинов/РИА Новости

На складах автодилеров наблюдается застой запасов машин, которые порой не могут продать до двух месяцев и более. Об этом сообщает 74.ru.

В публикации отмечается, что данная ситуация связана с тем, что граждане ожидают скидки на автомобили. Из-за этого дилеры отказались от традиционного повышения цен в декабре 2023 года и начали делать щедрые предложения клиентам.

Утверждается, что проблема возникла во второй половине 2023 года по причине снижения спроса. Рынок был насыщен автомобилями, кроме того, повысилась ставка утильсбора. Еще одной причиной стало повышение ключевой ставки, напрямую повлиявшее на количество выданных кредитов.

До этого основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев заявил, что на фоне высоких планов продаж автомобилей в России на 2024 год, сформированных китайскими компаниями, наиболее значительный избыток нераспроданных машин наблюдается у Chery.

При этом ситуация со стоками различается по регионам, и есть регионы, где у Chery со стоками все нормально, а у Geely или Exeed наблюдается превышение нормальных показателей запаса автомобилей.

Ранее российский офис Kia обнаружили в Казахстане.

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