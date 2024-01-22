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В Коми сбитый автомобилем волк набросился на гаишников

Под Сыктывкаром волк попал под машину и бросился на инспекторов ДПС

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Depositphotos

В Коми автомобиль наехал на волка, а после того, как на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, дикое животное бросилось в сторону людей. Об этом сообщает «Комиинформ».

По его данным, ДТП произошло в понедельник утром недалеко от Сыктывкара — на 12-м километре трассы «Сыктывкар-Ухта, между населенными пунктами Нижний Чов и Эжва. Водитель сбил волка и вызвал сотрудников ГИБДД, чтобы оформить аварию. После того, как инспекторы прибыли на место, волк бросился на людей.

Полицейские выстрелили в животное из табельного оружия. О пострадавших людях не сообщается.

До этого на Урале водитель самосвала, перевозившего булыжники, не заметил движущийся грузовой поезд и врезался в него на переезде. От госпитализации водитель самосвала отказался.

Ранее автомобилистам рассказали, как избежать агрессии на дороге.

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