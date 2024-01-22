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Продающийся в России Aito M7 назван автомобилем года в Китае

Aito M7, доступный россиянам, стал автомобилем года в соцсети Weibo

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Aito

Пользователи одной из крупнейших соцсетей Китая Weibo признали «Автомобилем года» в Китае кроссовер Aito M7, который доступен и на российском рынке. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

Организаторы конкурса попросили пользователей соцсети рассказать о своем опыте владения автомобилями, вышедшими на рынок в 2023 году. На основе историй пользователей Weibo был сформирован список из 150 моделей, который впоследствии сократили до «шорт-листа» из 60 автомобилей. После этого организаторы спросили представителей различных автомобильных брендов о том, какая из новинок является лучшей и сократили число претендентов до 30. Из них лучший автомобиль года выбрало жюри из шести судей.

Наряду с Aito M7 в список претендентов входили Avatr 12, Haval Raptor и H5, Volkswagen Tharu, три модели Xpeng, Hyundai Elantra, Mercedes-Benz AMG SL и ряд других моделей.

Ранее стало известно, сколько автомобилей Lada Vesta закуплено для российских чиновников.

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