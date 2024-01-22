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Стало известно, каких китайских автомобилей больше всего скопилось в РФ

Автоэксперт Мосеев: больше всего непроданных машин скопилось у Chery

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На фоне высоких планов продаж автомобилей в России на 2024 год, сформированных китайскими компаниями, наиболее значительный избыток нераспроданных машин наблюдается у Chery. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Есть бренды, у которых накопился трехмесячный сток. У Chery есть избыточное количество машин. Из первой пятерки марок, кто много продает, Chery – самый отличившийся в этом смысле бренд», — рассказал Мосеев.

При этом ситуация со стоками различается по регионам, и есть регионы, где у Chery со стоками все нормально, а у Geely или Exeed наблюдается превышение нормальных показателей запаса автомобилей, уточнил он. По словам собеседника, нормальным является запас автомобилей на 1-1,5 месяца продаж, приемлемым – на 2 месяца.

«Что касается планов продаж, то китайские дистрибьюторы не корректируют их вниз. Более того, Haval скорректировал свои планы вверх, увеличив на 40 тыс. автомобилей свой план на 2024 год», — привел пример Мосеев.

О ситуации с затовариванием складов китайскими автомобилями подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что подержанные коммерческие машины подорожали за год на 49%.

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