Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Урале водитель грузовика врезался в поезд, не заметив его

Под Екатеринбургом грузовик врезался в поезд из цистерн с нефтепродуктами

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

В поселке Сысерть в пригороде Екатеринбурга водитель грузового автомобиля врезался в проходящий железнодорожный состав, сообщается в Telegram-канале «ГИБДД Екатеринбурга».

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не заметил товарный поезд и допустил с ним столкновение. В результате ДТП люди не пострадали», — отмечается в сообщении.

В ГИБДД призвали водителей быть внимательнее на дорогах. По факту ДТП ведется расследование.

Водитель самосвала, груженного камнями, после аварии отказался от госпитализации, уточняет Telegram-канал Ural Mash. На кадрах с места происшествия видно, что после столкновения с железнодорожной цистерной кабина грузовика получила сильные механические повреждения. Цистерна, с которой столкнулся грузовик, предназначена для перевозки нефтепродуктов.

Ранее в Архангельской области пять человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами