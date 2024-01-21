На Урале водитель грузовика врезался в поезд, не заметив его

В поселке Сысерть в пригороде Екатеринбурга водитель грузового автомобиля врезался в проходящий железнодорожный состав, сообщается в Telegram-канале «ГИБДД Екатеринбурга».

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не заметил товарный поезд и допустил с ним столкновение. В результате ДТП люди не пострадали», — отмечается в сообщении.

В ГИБДД призвали водителей быть внимательнее на дорогах. По факту ДТП ведется расследование.

Водитель самосвала, груженного камнями, после аварии отказался от госпитализации, уточняет Telegram-канал Ural Mash. На кадрах с места происшествия видно, что после столкновения с железнодорожной цистерной кабина грузовика получила сильные механические повреждения. Цистерна, с которой столкнулся грузовик, предназначена для перевозки нефтепродуктов.

Ранее в Архангельской области пять человек пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями.