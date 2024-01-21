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На Алтае задержали мужчину, который сжег автомобиль депутата

В Алтайском крае задержали поджигателя авто местного депутата

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Shutterstock

В Бийске Алтайского края поместили под стражу 37-летнего мужчину, который признался в поджоге внедорожника, принадлежащего местному депутату. О задержании подозреваемого сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и оперативно задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 37-летний житель Смоленского района. Он дал признательные показания», — отмечается в сообщении полиции.

Автомобиль Toyota Fortuner сгорел 14 января во дворе многоэтажного дома на улице Кутузова. Ущерб составил 3,6 млн рублей. Машина принадлежит депутату городской думы Бийска Анатолию Чую, который также является руководителем местного «Водоканала», уточняет «Бийский рабочий».

Ранее в Кемеровской области дотла выгорел городской автобус.

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