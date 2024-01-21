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Названы страны, в которые собираются экспортировать автомобиль «Атом»

Электромобиль «Атом» планируется экспортировать в Узбекистан и Индонезию

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АО «Кама»

В качестве направлений экспорта для электромобилей «Атом», которые проектирует российское АО «Кама», рассматриваются рынки развивающихся стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Камы» по взаимодействию с органами госвласти Анатолия Кияшко.

«Если говорить о перспективных рынках, то мы сейчас смотрим и на Индонезию, и на другие страны, где электромобили развиваются очень сильно. Мы, может быть, не будем там строить заводы, это нерентабельно для нас», — приводит агентство слова Кияшко.

В числе перспективных стран, где развивается рынок электромобилей, он также упомянул Узбекистан, Иран, а также страны Южной Америки. По словам Кияшко, переговоры с Индонезией уже ведутся.

Среди достоинств «Атома» он упомянул программное обеспечение, стойкое к взлому.

Ранее стало известно, что продажи Geely в России выросли в 2023 году в 3,5 раза.

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