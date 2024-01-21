Пять человек пострадали при массовом ДТП в Архангельске

В Архангельске на трассе М-8 «Холмогоры» произошло столкновение четырех автомобилей, пострадали пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МЧС.

Авария произошла утром в воскресенье рядом с микрорайоном Зеленец города Архангельска.

«В результате аварии пострадали пять человек, с травмами различной степени тяжести они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. От столкновения загорелся автомобиль «УАЗ», — отмечается в сообщении МЧС.

Пожарные потушили загоревшуюся машину. На кадрах с места происшествия видно, что у бортового грузовика УАЗ в результате ДТП переломилась рама и оторвалась кабина. Еще у двух легковых автомобилей наблюдаются сильные механические повреждения передней части. Всего в столкнувшихся автомобилях ехали 11 человек.

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