Городской автобус выгорел дотла в Сибири

В Новокузнецке городской автобус маршрута 87 выгорел дотла на дороге. Об этом сообщает «РЕН-ТВ».

По его данным, автобус вспыхнул прямо во время движения. За пару минут пламя охватило весь салон. Водитель не успел воспользоваться огнетушителем, но сам смог отойти на безопасное расстояние и спастись. В момент возгорания в автобусе не было пассажиров.

На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили пламя. В результате возгорания автобус пришел в негодность. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «ДТП Новокузнецка АвтоХак», видно, что в машине отсутствуют стекла, сильно поврежден салон и выгорел моторный отсек.

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