Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе авто с пробегом

При подборе подержанного автомобиля необходимо понимать, что каждая машина индивидуальна, требует детального изучения и расширенной технической диагностики. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на технического директора автомобильной компании Fresh Максима Рязанова.

«Обязательные условия: автомобиль не должен иметь явных повреждений интерьера и кузова, вышедших из строя технических узлов или агрегатов. Авто с пробегом должно быть полностью готово к эксплуатации, а также пройти проверку юридической чистоты при помощи различных сервисов, в которых указаны данные о числе владельцев, нахождении в розыске или залогах, информация о ДТП», — сказал автоэксперт.

Кроме того, Рязанов отметил, что можно посмотреть на болты, которыми соединены кузовные элементы. Если они подкрашены или разные, то детали могли меняться после ДТП. При наличии толщиномера можно определить, перекрашивались детали или нет.

До этого стало известно, что спрос на услуги автосервисов с начала 2024 года увеличился на 30%. Это связано с серьезными морозами, которые накрыли многие российские регионы. Чаще всего в сервисы обращались с «замороженными» автомобилями, которые не заводились. Также автовладельцы приезжали на замену различных резино-технических деталей, которые страдают первыми от перепада температур. Были обращения с электрикой и электроникой, которая также чувствительна к сильным холодам.

Ранее стало известно, что в России на 25% выросли цены на обслуживание автомобилей.