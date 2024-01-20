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Автомобиль врезался в толпу зрителей на шоу в Италии

AP News: в Италии спорткар с каскадером на крыше врезался в толпу зрителей

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Агентство «Москва»

В итальянском городе Верона каскадер на спортивном автомобиле врезался в ограждение, за которым стояли зрители. Об этом сообщает AP News.

Отмечается, что каскадер вел машину ногами, сидя на крыше авто. Через некоторое время он потерял управление и машина въехала в ограждение, за которым стояли зрители, многие из них упали.

По данным агентства, травмы получили 14 человек, девять из них были доставлены в медучреждения. Каскадер не пострадал.

До этого в Москве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Москве. Авария произошла 19 января на Новочеркасском бульваре в районе дома 20 корпус 1. По официальной информации, водитель Lada Niva совершил наезд на остановку общественного транспорта, на которой находились пешеходы. Ранения получили пять человек. У машины разбита фара, погнут бампер. О состоянии пострадавших людей не сообщается.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии.

Ранее сообщалось, что стоматолог набросился на ветерана СВО из-за конфликта на парковке.

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