Россиянам рассказали, где лучше всего покупать автомобиль

Покупать автомобиль следует у официального дилера. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по коммуникациям ГК «Автодом» Анну Уткину. По ее словам, это гарантирует юридическую чистоту сделки.

«Стоит обратить внимание на объективные оценки автодилера и обратиться в дилерский центр, чей профессионализм признан независимыми источниками. Например, такими как ИКС — «Индекс клиентского сервиса» от «Авто.ру». Он оценивает качество продаваемых автомобилей, полноту и профессиональность консультаций сотрудников дилерского центра и ряд других критериев, важных для автовладельца», — отметила эксперт.

Выбирая дилера, стоит обратить внимание на его возможность представлять различные привилегии, например, скидки на автомобили. Также следует обратить внимание на программы лояльности. В дальнейшем это позволит сэкономить на обслуживании машины.

До этого стало известно, что декабрь 2023 года по объему продаж новых автомобилей в России стал рекордным месяцем за последние два года. В декабре россияне купили 119,5 тыс. новых легковых машин, что в 2,1 раза больше, чем в том же месяце 2022-го. До этого результат месячных продаж был выше только в декабре 2021 года, когда в России было реализовано 133,6 тыс. новых легковых машин.

По итогам 2023 года в России продано почти 1,06 млн новых легковых машин. Более 30% из них приходится на отечественную марку Lada.

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели в России в январе.