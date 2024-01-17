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«Обстановка ужасная была»: водитель рассказал о пробках из-за метели на трассе М-12

Водители рассказали, что находятся в пути 18 часов из-за пробок на трассе М-12

В пробках на трассе М-12 «Восток», образовавшихся ночью из-за сильной метели, приходилось стоять от одного до пяти часов. Об этом «Газете.Ru» рассказал водитель Юрий. Он уточнил, что находится в дороге с пяти часов вечера прошлого дня, а заторы были на протяжении всего пути.

«В дороге мы с пяти часов вечера. На протяжении всей дороги были заторы, мы вставали, машины застревали какие-то, приезжали работники «Автодора», помогали. Там и с лопатами ребята бегали, и грейдера пригоняли. В принципе, работа была налажена, но в конце там все перемело, мы уже никуда не могли ехать под утро — долго прождали. Мы много раз останавливались, я уже по счету не могу вам сказать. В среднем по часу в каждом месте мы стояли, даже, можно сказать, от часа. Самое большее мы простояли около пяти часов, не двигаясь абсолютно. А так, час стоишь, десять минут проехали, еще часика полтора стоишь», — сказал он.

Юрий добавил, что движение было восстановлено около десяти утра (мск), водители двигаются медленно, одной колонной.

«Я был практически в самом начале затора. Видел, из-за чего это происходило, что в основном легковые машины застревали. Или там какая-то машина наподобие «ГАЗели» с прицепом подъем не одолела, фура пошла на обгон — тоже залезла, встряла. И выходили, помогали. Только что тронулись, вроде расчистили, идем в одну колонну, не спеша», — добавил он.

Еще один водитель Ильдар в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что на М-12 ночью была «ужасная обстановка», поскольку дороги были не расчищены, а водители не могли «ни покушать, ни в туалет сходить».

17 января около семи утра «Автодор» сообщил, что из-за сложных погодных условий временно нет движения по трассе М-12 «Восток» на участке 684 — 836 км (от Канаша до Шали). Позднее в компании призвали водителей отложить в ближайшие сутки дальние поездки и заявили, что МЧС оказывает необходимую помощь тем, кто оказался на указанном участке.

Ранее в Татарстане 10 грузовиков попали в массовое ДТП и перегородили трассу.

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