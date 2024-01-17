«АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового бренда

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака. Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей». Автомобили под новым брендом планируется выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

«Компания намерена зарегистрировать два варианта товарных знаков. Предполагается, что они будут использоваться на транспортных средствах. Автомобили будут собираться на предприятии в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

О том, что «АвтоВАЗ» будет выпускать автомобили под новым брендом, стало известно в январе 2024 года.

Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. С какими именно компаниями «АвтоВАЗ» наладит сотрудничество, пока неизвестно.

Также на текущий год намечена финальная подготовка к запуску новой доступной модели Lada Iskra, которая впоследствии заменит в модельном ряду Lada Granta.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada X-Cross 5 начали поступать российским дилерам.