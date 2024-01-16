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Стали известны самые распространенные автомобили в России

«Автостат Инфо»: седан Lada 2107 стал самой распространенной машиной в РФ

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Всеволод Тарасевич/РИА Новости

Седан Lada 2107 является самой распространенной машиной в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо». Согласно статистике, на 1 января 2024 года, в стране числится 1,26 млн таких автомобилей.

На втором месте находится Kia Rio. На начало этого года в России числятся 1,02 млн таких машин. Третье место занимает отечественный хетчбэк Lada 2109 (1 млн ед.). В топ-5 входят Lada 2121 Niva (956,5 тыс. ед.) и Lada 2190 Granta (932,3 тыс. ед.).

Лидером по численности автопарка в России является Lada (12,28 млн ед.). Далее идут Toyota (3,78 млн ед.), Kia (2,62 млн ед.), Hyundai (2,32 млн ед.) и Renault (2,18 млн ед.).

До этого стало известно, что за год средние цены на «свежие» подержанные (возрастом до 3 лет) автомобили выросли на 20,7%. Машины возрастом 4-6 лет подорожали на 29,4%, средние цены на автомобили возрастом 7-10 лет увеличились на 34,0%. Автомобили возрастной категории 11-23 года подорожали на 33,4%.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.

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