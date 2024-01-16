В России появится новый флагманский кроссовер Chery

Во втором полугодии 2024 года на российском рынке появится флагманский кроссовер Chery Tiggo 9, а также ожидается обновление некоторых текущих моделей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Chery.

Кроссовер Tiggo 9 — самая крупная модель Chery: ее длина составляет 4820 мм. Ее конкурентами на рынке могут быть Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

Салон кроссовера выполнен в минималистичном стиле с небольшим количеством кнопок: даже на рулевом колесе применяются сенсорные переключатели. Управление двухзонным климат-контролем интегрировано в меню медиасистемы. Кресло переднего пассажира имеет выдвижную подставку для ног. В Tiggo 9 есть аудиосистема Sony с 14 динамиками.

Кроссовер оснащается бензиновым турбомотором 2.0 (261 л.с.). Переднеприводная модификация комплектуется семиступенчатой роботизированной трансмиссией, а полноприводная — восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. О том, с каким двигателем модель появится на российском рынке, не сообщается.

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