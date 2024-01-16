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Из-за сильных морозов в России зафиксирован резкий рост поломок автомобилей

Fit Service: из-за сильных морозов в России на 30% выросло число обращений в автосервисы

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Спрос на услуги автосервисов с начала 2024 года увеличился на 30%. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов. По словам эксперта, это связано с серьезными морозами, которые накрыли многие российские регионы.

«В период холодов спрос на услуги СТО всегда растет. В тех регионах, где на новогодние каникулы пришлись серьезные морозы, мы увидели рост спроса на 15-30% по сравнению с предыдущей неделей», — сказал Рузанов.

В городах центральной части России, Санкт-Петербурге, в Поволжье, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке — везде, где было особенно холодно в начале января — был точечный рост записей на СТО, отметил эксперт.

По словам специалиста, в Санкт-Петербурге водители поехали на СТО 6 января — в первый относительно теплый день после периода морозов. В Чите особенно загруженный день был 8 января, потому что накануне несколько ночей было ниже -30 градусов ночью. В Нижнем Новгороде пиковый день — 4 января, видимо, причина в резком похолодании до -28 градусов за два дня до этого.

«Чаще всего в сервисы обращались с «замороженными» автомобилями, которые не заводились. Также автовладельцы приезжали на замену различных резино-технических деталей, которые страдают первыми от перепада температур. Были обращения с электрикой и электроникой, которая также чувствительна к сильным холодам», — сказал Рузанов.

Ранее стало известно, что в России на 25% выросли цены на обслуживание автомобилей.

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