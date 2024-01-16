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Россиянам назвали автобренды, которые изменили цены на авто с начала года

В январе четыре автопроизводителя решили изменить цены на машины в России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России за период с 1 по 15 января 2024 года цены на новые автомобили изменились у четырех автобрендов. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на сайт «Цена Авто».

Так, с начала года Chery снизила стоимость кроссовера Tiggo 8 на 240 тысяч рублей. Автобренд Dongfeng уменьшил цену кроссовера 580 на 101 тыс. рублей (-3,7%). А вот Geely в начале января повысила цены на все свои машины на 10–20 тыс. рублей.

Кроме того, подорожали автомобили «УАЗ» 2024 года выпуска. Стоимость УАЗ «Хантер» увеличилась на 35 тыс. рублей. На столько же стало дороже семейство коммерческих автомобилей «СГР». Модели УАЗ «Патриот» и «Пикап» прибавили в цене по 50–60 тыс. рублей. Семейство УАЗ «Профи» подорожало от 50 до 105 тысяч.

До этого автоэксперт Роман Солдатов заявил, что минимальная стоимость новой иномарки в России, которая сейчас на отметке в 2,8 млн рублей, в 2024 году может вырасти до 3–3,2 млн рублей. Про его словам, когда речь идет об изменениях цен на автомобили, надо учитывать курс рубля. Основная валюта — доллар, поэтому чем выше его стоимость, тем, соответственно, выше будут и цены на автомобили.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.

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