Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пользователь пожаловался на необычный дефект электроники Lada Vesta

У владельца Lada Vestа NG возникли проблемы с выключением дворников

Один из владельцев Lada Vesta, купивший новый автомобиль 2023 года выпуска, столкнулся с невозможностью выключить стеклоочиститель в своей машине и включить указатели поворота. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Вот завел только что на холодную — дворники работают. Сажусь в машину — они выключены. Правый поворотник включаю — не включается, левый — не включается», — объяснил автовладелец и продемонстрировал на видео, что автомобиль не реагирует на манипуляции с подрулевыми переключателями.

Также автомобилисту не удалось включить дальний свет. Стеклоочистители продолжили работать и после того, как мужчина заглушил двигатель, вышел из машины и закрыл ее. Автовладелец уточнил, что проблемы с электроникой возникли спустя неделю после покупки новой Lada.

Ранее стало известно, какие машины подешевели в России в январе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами