Пользователь пожаловался на необычный дефект электроники Lada Vesta

Один из владельцев Lada Vesta, купивший новый автомобиль 2023 года выпуска, столкнулся с невозможностью выключить стеклоочиститель в своей машине и включить указатели поворота. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Вот завел только что на холодную — дворники работают. Сажусь в машину — они выключены. Правый поворотник включаю — не включается, левый — не включается», — объяснил автовладелец и продемонстрировал на видео, что автомобиль не реагирует на манипуляции с подрулевыми переключателями.

Также автомобилисту не удалось включить дальний свет. Стеклоочистители продолжили работать и после того, как мужчина заглушил двигатель, вышел из машины и закрыл ее. Автовладелец уточнил, что проблемы с электроникой возникли спустя неделю после покупки новой Lada.

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