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Фура пересекла МКАД поперек и врезалась в ограждение

На МКАД большегруз пересек проезжую часть поперек и врезался в отбойник

На 14-м километре МКАД водитель большегрузного автомобиля потерял управление и врезался в разделительный отбойник. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено», — отмечается в сообщении ведомства.

По информации Дептранса, авария произошла на внутренней стороне автодороги. На видеозаписи с моментом инцидента видно, что грузовик с полуприцепом наехал на снег, лежавший в правом ряду, после чего резко свернул влево, пересек проезжую часть МКАД поперек и врезался в разделительный отбойник.

При этом большегруз оказался в опасной близости от легкового автомобиля, двигавшегося во втором ряду. Еще один легковой автомобиль врезался в остановившуюся фуру.

Ранее на трассе в Омской области столкнулись более 10 автомобилей.

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