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Три автомобиля провалились под лед в Северодвинске

В Архангельской области три автомобиля провалились под лед на реке

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Аварийно-спасательная служба Северодвинска/VK

В Северодвинске на реке Ягорка сразу три автомобиля ушли под лед, сообщается в паблике аварийно-спасательной службы города в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение о провалившемся автомобиле поступило к спасателям накануне. По приезде на место они обнаружили, что из-за треснувшего льда под воду ушли сразу три машины. Пострадавших на месте происшествия не обнаружено.

На кадрах с места происшествия видно, что под водой находится микроавтобус УАЗ, внедорожник и легковая машина. Все они затонули недалеко от берега, в пределах прямой видимости. О причинах массового выезда на лед и судьбе водителей и пассажиров не сообщается. Ледовой переправы в районе места происшествия обоудовано не было, уточняет 29.ru со ссылкой на местное МЧС.

Ранее в Армении столкнулось 17 автомобилей, пострадали восемь человек.

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